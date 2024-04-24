24 апреля

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Самолёт Иркутск - Санкт-Петербург вынужденно приземлился в Братске

Самолёт Иркутск - Санкт-Петербург вынужденно приземлился в Братске
Общество,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Одному из пассажиров стало плохо

Самолёт, следующий по маршруту Иркутск - Санкт-Петербург, совершил незапланированную посадку в Братске. Борт приземлился 24 апреля в 11:24.

- Пассажирский самолёт Boeing 737 приземлился для оказания экстренной медицинской помощи одному из пассажиров, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту воздушного судна находилось 156 пассажиров, пострадавших нет.

- Братской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение авиакомпанией прав пассажиров в аэропорту Братска, - отметили в надзорном органе.

Самолёт вылетел в 16:30.
самолеты

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