Самолёт Иркутск - Санкт-Петербург вынужденно приземлился в Братске

Общество, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Одному из пассажиров стало плохо



Самолёт, следующий по маршруту Иркутск - Санкт-Петербург, совершил незапланированную посадку в Братске. Борт приземлился 24 апреля в 11:24.



- Пассажирский самолёт Boeing 737 приземлился для оказания экстренной медицинской помощи одному из пассажиров, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



На борту воздушного судна находилось 156 пассажиров, пострадавших нет.



- Братской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение авиакомпанией прав пассажиров в аэропорту Братска, - отметили в надзорном органе.



Самолёт вылетел в 16:30.

