Руководители учреждений заключили контракт
Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №7 сошьют футболки с длинным и коротким рукавом, футболок поло для «Бурприроды».
Контракт на сумму более 375 тысяч рублей в ходе рабочей встречи подписали заместитель начальника ИК-7 УФСИН России по Бурятии Чингис Мангутов с руководством бюджетного учреждения «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия».
- Исполнение данного контракта обеспечит дополнительную загрузку швейного цеха учреждения, что позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду и даст им возможность погашений по исполнительным листам, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые сошьют для «Бурприроды» футболки
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