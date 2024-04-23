В Бурятии участвующих в СВО росгвардейцев наделили правом на бесплатную юрпомощь



На очередной сессии Народного Хурала 23 апреля депутаты приняли изменения в республиканский закон «Об оказании бесплатной юридической помощи». Его привели в соответствие с федеральным (№ 324 от 21 ноября 2011 года).



Последний расширил перечень получателей бесплатной юрпомощи в государственной и негосударственной системах. А соответствующие правки на уровне республики позволят распространить эту льготу на сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции в составе добровольческих формирований, и членов их семей.



Кроме того, согласно вышеупомянутому ФЗ, к участникам государственной системы бесплатной юридической помощи предложили отнести уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия.



Изменения в закон одобрили большинством голосов.

