24 апреля

23 апреля

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В Бурятии сегодня ветрено

В Бурятии сегодня ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ветер усилится до 17 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днём +8,+13, местами +2,+7, ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-17 м/с.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём 9-11 градусов тепла, ветер северо-западный 9-14 м/с.



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