В Улан-Удэ осуждённым прочитали лекцию о буддизме

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Дымбрыл-лама также подарил книги и атрибутику



Улан-удэнскую исправительную колонию №7 посетил Дымбрыл-лама, выпускник монастыря-университета Дрепунг Гоманг, первый российский геше – доктор буддийской философии.



Священнослужитель рассказал о том, какие буддийские праздники сейчас идут, какие молебны проходят в дацанах, а также прочитал лекцию о важности и ценности жизни. После он провёл для осуждённых личные беседы.



В завершение визита он передал в буддийскую молитвенную комнату учреждения привезённые книги и атрибутику, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

