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В Улан-Удэ осуждённым прочитали лекцию о буддизме

В Улан-Удэ осуждённым прочитали лекцию о буддизме
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Дымбрыл-лама также подарил книги и атрибутику

Улан-удэнскую исправительную колонию №7 посетил Дымбрыл-лама, выпускник монастыря-университета Дрепунг Гоманг, первый российский геше – доктор буддийской философии.

Священнослужитель рассказал о том, какие буддийские праздники сейчас идут, какие молебны проходят в дацанах, а также прочитал лекцию о важности и ценности жизни. После он провёл для осуждённых личные беседы.

В завершение визита он передал в буддийскую молитвенную комнату учреждения привезённые книги и атрибутику, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
буддизм религия осужденные

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