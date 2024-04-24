В столице Бурятии обнаружили «рай для Плюшкина»



В региональном отделении Народного фронта рассказали о 30-летней свалке, которая разрастается в микрорайоне Орешкова – в гаражном кооперативе на улице Уссурийская. Зловонную яму с мусором местные жители уже окрестили «раем для Плюшкина».



Свалка образовалась прямо в котловане для недостроенного гаража. Нечистоплотные люди складируют бытовые и строительные отходы за кирпичными стенами заброшки. Глубина ямы была пять метров. Сейчас же она переполнена.



На помойке есть даже гниющие трупики крыс. Кто-то организовал там же пристанище для бродячих псов. А местные автомобилисты сливают на свалке отработанные технические жидкости.



Местные обращались в природоохранную прокуратуру, а надзорное ведомство, в свою очередь, подал в суд иск на городскую администрацию. Помойку должны были ликвидировать ещё в декабре, но так ничего и не сделали.

Теперь в природоохранную прокуратуру и мэрию направили обращение уже сами «фронтовики».



- Важно не только очистить участок, но и не допустить повторения истории. От дальнейшего использования этой земли зависят чистота и порядок на ней, – подчеркнули общественники.

