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В столице Бурятии обнаружили «рай для Плюшкина»

В столице Бурятии обнаружили «рай для Плюшкина»
Общество,  Фото:ОНФ
В одном из микрорайонов Улан-Удэ разрослась огромная свалка с дохлыми крысами

В региональном отделении Народного фронта рассказали о 30-летней свалке, которая разрастается в микрорайоне Орешкова – в гаражном кооперативе на улице Уссурийская. Зловонную яму с мусором местные жители уже окрестили «раем для Плюшкина».
 
Свалка образовалась прямо в котловане для недостроенного гаража. Нечистоплотные люди складируют бытовые и строительные отходы за кирпичными стенами заброшки. Глубина ямы была пять метров. Сейчас же она переполнена.

На помойке есть даже гниющие трупики крыс. Кто-то организовал там же пристанище для бродячих псов. А местные автомобилисты сливают на свалке отработанные технические жидкости.

Местные обращались в природоохранную прокуратуру, а надзорное ведомство, в свою очередь, подал в суд иск на городскую администрацию. Помойку должны были ликвидировать ещё в декабре, но так ничего и не сделали.
Теперь в природоохранную прокуратуру и мэрию направили обращение уже сами «фронтовики».

- Важно не только очистить участок, но и не допустить повторения истории. От дальнейшего использования этой земли зависят чистота и порядок на ней, – подчеркнули общественники.
мусор свалка ОНФ

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