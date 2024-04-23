В республике их выставят впервые
Буддийские архитектурные украшения из Эрмитажа впервые выставят в Бурятии в рамках II международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+), который пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 августа.
- На территории современной Бурятии в XIII веке Чингисханом был создан город, который назывался Кондуй, и был сооружен ханский дворец, который был богато декорирован. Архитектурные украшения, сохранившиеся до сей поры и хранящиеся в фондах Государственного Эрмитажа, мы привезём и будем выставлять впервые у нас в республике. Я думаю, что будет это очень интересно, – сообщила замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева на пресс-конференции.
Бурятию в 1891 году посещал цесаревич Николай II, где получил в дар множество изделий бурятских мастеров: буддийские серебряные скульптуры, алтарные украшения и другие ценности. Они также будут впервые экспонироваться в Бурятии на форуме.
Кроме того, среди экспонатов на выставке будет чугунная скульптура Будды Долголетия, изготовленная на Петровском заводе, научные издания Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук и Атлас тибетской медицины.
Первый международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» прошёл в Бурятии в августе 2023 года. Он собрал более 600 представителей различных государственных и научно-образовательных учреждений, религиозных организаций и объединений, в том числе из 13 иностранных государств – Китай, Индия, Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма, Вьетнам, Чехия, Лаос, Бутан, Камбоджа, Республика Беларусь.
Шедевры Эрмитажа представят на международном буддийском форуме в Бурятии
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