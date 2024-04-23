23 апреля

22 апреля

Популярное

Шедевры Эрмитажа представят на международном буддийском форуме в Бурятии

Шедевры Эрмитажа представят на международном буддийском форуме в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике их выставят впервые

Буддийские архитектурные украшения из Эрмитажа впервые выставят в Бурятии в рамках II международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+), который пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 августа.

- На территории современной Бурятии в XIII веке Чингисханом был создан город, который назывался Кондуй, и был сооружен ханский дворец, который был богато декорирован. Архитектурные украшения, сохранившиеся до сей поры и хранящиеся в фондах Государственного Эрмитажа, мы привезём и будем выставлять впервые у нас в республике. Я думаю, что будет это очень интересно, – сообщила замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева на пресс-конференции.

Бурятию в 1891 году посещал цесаревич Николай II, где получил в дар множество изделий бурятских мастеров: буддийские серебряные скульптуры, алтарные украшения и другие ценности. Они также будут впервые экспонироваться в Бурятии на форуме.

Кроме того, среди экспонатов на выставке будет чугунная скульптура Будды Долголетия, изготовленная на Петровском заводе, научные издания Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук и Атлас тибетской медицины.

Первый международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» прошёл в Бурятии в августе 2023 года. Он собрал более 600 представителей различных государственных и научно-образовательных учреждений, религиозных организаций и объединений, в том числе из 13 иностранных государств – Китай, Индия, Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма, Вьетнам, Чехия, Лаос, Бутан, Камбоджа, Республика Беларусь.

буддизм форум

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
Общество, 23.04.2024
Более 60% работ оценены положительно
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
Общество, 23.04.2024
Подведены итоги экоакции «Ноль отходов»
В Бурятии не выше 13 градусов тепла
В Бурятии не выше 13 градусов тепла
Общество, 23.04.2024
Ожидается ветреная погода
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС
Общество, 22.04.2024
Они установили замок на ворота 
На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев
На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев
Общество, 22.04.2024
На полигон сдали 562 кубометров мусора
В Бурятии провели ночной рейд на соблюдение комендантского часа
В Бурятии провели ночной рейд на соблюдение комендантского часа
Общество, 22.04.2024
Подростков искали на стадионах, в барах, скверах  
В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке
В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке
Общество, 22.04.2024
«Не передать словами радость бабушки и детей», - отмечает детский омбудсмен республики
В Бурятии выявили более 230 бомжей
В Бурятии выявили более 230 бомжей
Общество, 22.04.2024
В республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024»
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Общество, 22.04.2024
В конкурсе рисунков участвовали 84 ребёнка
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
Общество, 22.04.2024
Будут работать 84 пункта проведения экзаменов
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
Общество, 22.04.2024
Торжественная отправка состоялась для 18 призывников
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Общество, 22.04.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание дочери 
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 22.04.2024
Зинаида Алексеевна Попова - первостроитель города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^