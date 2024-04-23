По всей Бурятии продлили «дачные» маршруты

Жители республики смогут ездить на них до середины октября
На очередной сессии Народного Хурала 23 апреля депутаты одобрили закон, согласно которому автобусы по садово-дачным маршрутам будут курсировать с 1 мая до 15 октября, а не по 1-ое, как было раньше. Их продлили на две недели.
С соответствующими просьбами ранее не раз обращались жители республики, и члены хуральского комитета по экономической политике выступили с инициативой о продлении межмуниципальных маршрутов садово-дачного направления по всей республике.
- После закрытия сезона автобусы до ДНТ и СНТ не ходят и люди – а это преимущественно пенсионеры – вынуждены тратиться на такси, чтобы добраться до своих дач. Вопрос обсудили со всеми заинтересованными сторонами. На площадке республиканского парламента провели рабочее совещание по этой теме. Депутаты поддержали законопроект, – подчеркнул глава комитета по экономической политике Иннокентий Вахрамеев.
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Жители республики смогут ездить на них до середины октября
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