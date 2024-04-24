В Бурятии в зеркальную дату заключили брак 64 пары

Два десятка пар подали заявления через Госуслуги



В зеркальную дату 24. 04. 2024 года в Бурятии сыграть свадьбу решили 64 пары, сообщили республиканском управлении ЗАГС.



Во Дворце бракосочетания города Улан-Удэ зарегистрированы 34 пары. Средний возраст женихов и невест чуть более 25 лет.



- Желаем всем молодожёнам, соединивших свои сердца в зеркальную дату, счастливой семейной жизни, - отметили в ЗАГСе.



26 пар подали заявления о заключении брака через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).



Решили зарегистрировать свой брак две интернациональные пары и одна пара с иностранным гражданином. Девять пар создали семью во второй раз.





