24 апреля

23 апреля

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В Бурятии в зеркальную дату заключили брак 64 пары

В Бурятии в зеркальную дату заключили брак 64 пары
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Два десятка пар подали заявления через Госуслуги

В зеркальную дату 24. 04. 2024 года в Бурятии сыграть свадьбу решили 64 пары, сообщили республиканском управлении ЗАГС.

Во Дворце бракосочетания города Улан-Удэ зарегистрированы 34 пары. Средний возраст женихов и невест чуть более 25 лет.

- Желаем всем молодожёнам, соединивших свои сердца в зеркальную дату, счастливой семейной жизни, - отметили в ЗАГСе.

26 пар подали заявления о заключении брака через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Решили зарегистрировать свой брак две интернациональные пары и одна пара с иностранным гражданином. Девять пар создали семью во второй раз.


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