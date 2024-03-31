«Страшный человек»: Улан-удэнцы наперебой обсуждают загадочного экстрасенса

Недавно в одном из популярных местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, автор которого попросил других подписчиков поделиться впечатлениями о неком экстрасенсе из отдалённого микрорайона Улан-Удэ. В публикации объяснили, где именно он принимает, и поинтересовались, помог ли кому-то провидец.
В комментариях к записи участники сообщества уточнили, что это не мужчина, а женщина. Судя по всему, некоторые жители бурятской столицы в своё время побывали у неё. «Страшный человек, но сказала всё по делу», – высказался один из посетителей паблика. Другой подтвердил, что именно эта экстрасенс ему помогла.
Углубляться в подробности они не стали. А те, кто услышал об ясновидящей впервые, теперь жаждут попасть к ней.
Среди посетителей паблика нашлись и скептики, попытавшиеся образумить остальных.
- 21 век, космические корабли летают, электромобили даже в Улан-Удэ ездят, искусственный интеллект вытесняет людей с работы, а здесь ищут экстрасенса. Какая темнота и мракобесие. Ужас, – отметили они.
Кстати, пару недель назад в той же группе просили поделиться контактами проверенной ведуньи, и многие подписчики отозвались на пост. Очевидно, что среди наших земляков немало людей, верящих в предсказания и гадания.
Под новый год в соцсетях тоже развернулась любопытная дискуссия на подобную тему. Неизвестный автор сообщил, что недавно по совету знакомой побывал у местного ламы.
- Людей к нему было много. Это удивило. Подумали: наверное, хороший лама, сильный. Но после похода к нему – полная неразбериха в голове и осадок. Наговорил. То ли верить, то ли нет. Не понимаю, – поведал аноним, назвав место, где принимает лама. – Кто-нибудь был у него? Совпало то, что сказал? Или есть кто-то, кому не помог или ошибся?
Выяснилось, что у части жителей Бурятии к любым пророчествам настрой весьма скептический.
- Ламы – обычные люди. А их предназначение – нести философию буддизма, – заявила тогда посетительница паблика, в котором обсуждался этот вопрос. – Считаю, к ним идут те, кто не умеет самостоятельно принимать решения и хотят перенести ответственность на другого человека. В случае неудачи скажут, что лама/шаман такой-сякой, наврал и т. д. Берите ситуацию в свои руки, обдумывайте, взвешивайте любые варианты. В дацан надо ходить за душевным покоем и умиротворением.
Многие поддержали это мнение «лайками». Впрочем, кто-то считает, что нужно просто найти «своего» ламу, тогда и предсказания, мол, будут верными.
- Как ламы могут предсказывать? Они максимум могут посмотреть гороскоп на ваш год. Это не ясновидящие, не гадалки. От тех, кто берёт на себя такую ответственность, лучше бежать. Будущее многовариантно. А такие предсказатели настраивают вас на один сценарий – хорошо ещё, если хороший. От человека всё зависит – и только, – возразила другая участница группы.