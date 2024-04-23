В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая

Коммунальщики признались, что сделать с этим ничего не могут
Жильцы одного из домов в Иволгинске пожаловались на температуру воды в своих квартирах. По их словам, вместо горячей из кранов бежит еле тёплая.
- Душ принять невозможно, – заявили местные в группе «Иволга-инфо.24/7». – Будет ли перерасчёт и когда устранят причину?
В обслуживающей организации «Тепловик» пояснили, что поднять температуру горячей воды сама компания не сможет – подогрев идёт от центрального отопления. Однако людям пообещали сделать перерасчёт.
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