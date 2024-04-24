Глава Бурятии рассказал, каких договорённостей удалось достичь в Тибете

Он пригласил коллег на буддийский форум
24 апреля делегация Бурятии, которую возглавляет глава республики Алексей Цыденов, находится в Лхасе по приглашению председателя Народного правительства Тибетского автономного района господина Янь Цзиньхая.
«Обсудили продвижение нашего буддийского форума, - сообщил в своём телеграм-канале Цыденов. - Взаимодействие Бурятии, как центра российского буддизма, с буддийскими школами, монастырями Китая, конечно, имеет свою историческую основу и перспективу развития».
Глава Бурятии напомнил, что в прошлом году в Улан-Удэ прошёл первый буддийский форум в России:
«Нашими гостями стали 13 стран. От Китайской Народной Республики была одна из самых представительных делегаций. И в этом году мы в августе проведем уже второй такой форум».
Цыденов пригласил тибетских коллег на второй Международный буддийский форум в Бурятию.
«Уверен, что наше сотрудничество по буддийской линии позволит лучше устанавливать и укреплять связи по всем другим направлениям: и по медицине, и по туризму, и по экономическому сотрудничеству», - отметил глава республики.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее своими впечатлениями от Тибета кратко поделился министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.