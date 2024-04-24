В райцентре в Бурятии построили модульный автовокзал

До его появления еравнинцам приходилось ждать автобусы прямо возле кассы
В еравнинском селе Сосново-Озёрское, рядом с центральной площадью, впервые появился модульный автовокзал. Это одноэтажное здание площадью в 32 квадратных метра, оснащённое пожарной сигнализацией. Внутри есть билетная касса и пандусы для маломобильных людей, рассказали в Минтрансе Бурятии.
Ранее сельчанам приходилось ждать рейсовые автобусы прямо возле автокассы. По словам районного главы Чингиса Цыренжапова, здание возвели в максимально короткие сроки.
- Приезжая к нам, гости в первую очередь увидят наш новый автовокзал, который оставит положительные впечатления и станет примером для других районов республики. Пассажиры теперь будут ждать свои рейсы в комфортных условиях, – отметил Цыренжапов.
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