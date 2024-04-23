23 апреля

22 апреля

Популярное

В Бурятии убирают с дороги трёхметровые ледяные торосы

В Бурятии убирают с дороги трёхметровые ледяные торосы
Происшествия,  Фото:ГКУ "Бурятрегионавтодор"
Уже расчищено 4,5 км

На региональной дороге в Прибайкальском районе продолжается борьба с наледью. Здесь убирают ледяные торосы, высота которых местами достигает трёх метров.

На сегодняшний день на участке с 17 по 24 км региональной дороги Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино дорожникам удалось расчистить 4,5 км. Восстановительные работы продолжаются. Транспортное сообщение с селом Покровка осуществляется по дороге через Шергино.

- В настоящее время нерасчищенным остался участок в 2,5 км. Объём работы очень большой, высота ледяных торосов местами достигает 3-х метров в высоту, работы продолжаются, - отметили в управлении региональных дорог.


На месте работают: два погрузчика, грейдер, бульдозер, шесть человек. Ото льда уже расчищено 4,5 км дороги. Движение по-прежнему ограничено.

В ГКУ «Бурятрегионавтодор» сообщили, что движение на участке временно ограничено с 17 апреля из-за с выхода воды на проезжую часть. К восстановительным работам дорожники приступили после спада воды, 19 апреля.

дорожная безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске задержали подростка, разрисовавшего остановку
В Иркутске задержали подростка, разрисовавшего остановку
Происшествия, 23.04.2024
Родителей намерены привлечь к ответственности 
Житель Бурятии схлопотал штраф за оскорбление полицейского
Житель Бурятии схлопотал штраф за оскорбление полицейского
Происшествия, 23.04.2024
Мужчина также хватался за форменную одежду 
В Бурятии с риелтора-мошенницы взыскали почти полмиллиона рублей
В Бурятии с риелтора-мошенницы взыскали почти полмиллиона рублей
Происшествия, 23.04.2024
Она развела на кругленькую сумму свою клиентку

Житель Братска чуть не погиб, уснув с непотушенной сигаретой
Житель Братска чуть не погиб, уснув с непотушенной сигаретой
Происшествия, 23.04.2024
Мужчина проснулся от запаха дыма и сам потушил возгорание
В Бурятии горела «Тойота Королла»
В Бурятии горела «Тойота Королла»
Происшествия, 23.04.2024
Ущерб составил 250 тысяч рублей
В Иркутской области наркосбытчица прятала героин в носке
В Иркутской области наркосбытчица прятала героин в носке
Происшествия, 23.04.2024
Ещё одну партию наркотиков нашли под крышкой стиральной машины
В Бурятии трое маленьких детей погибли на пожаре из-за пьяной матери
В Бурятии трое маленьких детей погибли на пожаре из-за пьяной матери
Происшествия, 23.04.2024
Женщина спаслась сама, а про своих детей «забыла»
В столице Бурятии искали двух пропавших школьниц
В столице Бурятии искали двух пропавших школьниц
Происшествия, 23.04.2024
Одна из них нашлась менее чем за час

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^