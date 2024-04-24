В Бурятии волонтёры вывезли с берега реки около двух кубометров мусора





В заключение мероприятия ребята сделали вывод, что все должны беречь, любить природу и заботиться о ней, сообщили в администрации Тарбагатайского района Бурятии.- Каждый человек в ответе за природу. И когда ты сам лично участвуешь в уборке, начинаешь осознавать, к чему приводит загрязнение окружающей среды и как важно не мусорить, - прокомментировали волонтёры.Как отметил начальник районного отдела спорта и молодёжной политики Зоригто Арсаланов, подобного рода мероприятия играют важнейшую роль в пропаганде экологических ценностей.- Что может быть лучше, чем прививать правильное отношение к окружающей среде, с юного возраста! Экологическое воспитание детей заключается в том, чтобы научить их беречь природу, рационально использовать её ресурсы и положительно относиться к окружающему миру, – подчеркнула специалист по молодёжной политики Тарбагатайской районной администрации Анна Хикматова.- Спасибо всем участникам акции за активную позицию в сфере охраны окружающей среды, хочется надеяться, что пример этих ребят вдохновит всех жителей и гостей нашего села сохранять и любить окружающую нас природу! - сказал начальник районного отдела природопользования и окружающей среды Александр Пашинин.