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В Бурятии продолжается строительство моста через Гаргу

В Бурятии продолжается строительство моста через Гаргу
Общество,  Фото:минтранс РБ
Работы ведутся в Курумканском районе

В Курумканском районе Бурятии завершены буровые работы по устройству опор нового моста через реку Гарга на местной автодороге Могойто - Майский. На сегодня подрядчик готовится к установке ригелей, продолжает работы по связке опор, прокраске пролётных строений. На объекте трудятся 14 рабочих, 10 единиц техники. Объект стоимостью более 106 млн рублей реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога, на которой расположен мост, соединяет населённые пункты Арзгун и Майский с районным центром, поэтому обеспечение проезда очень важно для местных жителей, отметили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

Длина нового моста составит порядка 88 метров. Опоры будут железобетонными, пролётное строение металлическим. Кроме того, проектом предусмотрены водоотвод, укрепление габионами, подходы к мосту. Ввод объекта планируется в этом году.
дорожный ремонт мост

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