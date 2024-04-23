В Бурятии приезжий из Забайкальского края избил и ограбил мужчину

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Его задержали росгвардейцы



В селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за грабёж с применением насилия.



- Вечером поступило сообщение от жителя районного центра о том, что у него похитили сотовый телефон. Прибывшим на сообщение сотрудникам вневедомственной охраны потерпевший сообщил, что в ходе распития алкоголя и последующего конфликта знакомый нанёс побои и похитил телефон. Воспользовавшись вторым телефоном, мужчина сообщил о преступлении, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Вскоре росгвардейцы задержали злоумышленника. Он продолжил застолье, спрятав украденный мобильный телефон за печкой.



Задержанный – 32-летний житель Забайкальского края. По факту открытого хищения имущества с применением насилия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.





