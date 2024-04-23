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В Бурятии приезжий из Забайкальского края избил и ограбил мужчину

В Бурятии приезжий из Забайкальского края избил и ограбил мужчину
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Его задержали росгвардейцы

В селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за грабёж с применением насилия.

- Вечером поступило сообщение от жителя районного центра о том, что у него похитили сотовый телефон. Прибывшим на сообщение сотрудникам вневедомственной охраны потерпевший сообщил, что в ходе распития алкоголя и последующего конфликта знакомый нанёс побои и похитил телефон. Воспользовавшись вторым телефоном, мужчина сообщил о преступлении, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Вскоре росгвардейцы задержали злоумышленника. Он продолжил застолье, спрятав украденный мобильный телефон за печкой.

Задержанный – 32-летний житель Забайкальского края. По факту открытого хищения имущества с применением насилия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.


Росгвардия грабеж

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