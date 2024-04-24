Их будут ловить на Левобережье
В ближайший четверг, 25 апреля, в Улан-Удэ состоится очередной «собачий» рейд. На этот раз его устроят на Левом берегу.
Там будут отлавливать беспризорных псов, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. Сообщить о нарушениях и подать заявку на отлов можно, позвонив оперштаб по номеру 8 (3012) 22-66-62
В столице Бурятии устроят облаву на собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их будут ловить на Левобережье
Некоторые владельцы участков не соглашаются
Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями
До его появления еравнинцам приходилось ждать автобусы прямо возле кассы
Жителям республики разрешили не платить часть коммуналки за мобилизованных родственников
А часть их них хотят работать учителями
Скоро республику накроют мокрый снег и ветер
Горожан просят не расклеивать объявления
Бурёнки загадили проулок и берег реки
Горожане заявили, что работы там ведутся даже по ночам
Она поможет фермерам и магазинам
Когда началась война, ему пришлось бросить школу и идти работать в колхоз
Последний раз мероприятие прошло очно в 2022 году
В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов
У мужчины отобрали кроссовки и предложили взамен «бэушные» вещи