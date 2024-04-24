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В столице Бурятии устроят облаву на собак

В столице Бурятии устроят облаву на собак
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Их будут ловить на Левобережье

В ближайший четверг, 25 апреля, в Улан-Удэ состоится очередной «собачий» рейд. На этот раз его устроят на Левом берегу.

Там будут отлавливать беспризорных псов, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. Сообщить о нарушениях и подать заявку на отлов можно, позвонив оперштаб по номеру 8 (3012) 22-66-62
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