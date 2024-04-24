В райцентре в Бурятии неизвестные палили по людям из пневматики



Всё произошло в минувший вторник, 23 апреля. В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» рассказали, что кто-то стрелял по людям из пневматического оружия прямо из окна дома № 21 на улице Комсомольская. Среди пострадавших оказался ребёнок.



- Мой сын пострадал от этого стрелка – пуля пробила плотную куртку и толстовку. На теле остался синяк, – заявила местная жительница.



По её словам, происходит такое уже не впервые. Гусиноозёрчане призвали принять меры, чтобы избежать человеческих жертв.





В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что сотрудники полиции Селенгинского района уже проводят проверку, после которой будет принято правовое решение.



- Инициативно в полицию родители несовершеннолетнего не обращались, – добавили в ведомстве.





До этого в райцентре палили по домашним котам. Началось всё в марте . От пуль пострадало несколько питомцев и некоторые из них не выжили.



