В Улан-Удэ семья «наэкономила» на электроэнергии более 400 тысяч

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В столице Бурятии взыскали кругленькую сумму - свыше 400 тысяч рублей - с семьи, решившей сэкономить на оплате коммуналки. Как выяснилось, улан-удэнцы самовольно подключили свой дом к электросетям. Нарушение вскрылось при проверке, которую устроили энергетики.
Ресурсоснабжающая организация подала в суд иск о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электроэнергии в солидарном порядке. Его удовлетворили и направили в УФССП по Бурятии исполнительный лист.
Чтобы установить имущественное положение должников, судебный пристав-исполнитель неоднократно направлял запросы в кредитно-финансовые учреждения и органы, осуществляющие контроль и регистрацию.
У семьи оказалось два земельных участка и два жилых дома. В ведомстве наложили запрет на какие-либо регистрационные действия с недвижимостью. А банковские счета халявщиков арестовали и обратили взыскание на их доходы. Всё это возымело эффект – улан-удэнцы полностью погасили долг.
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