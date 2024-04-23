Более 60% работ оценены положительно
Тотальный диктант прошёл для учащихся вечерней школы № 14 Улан-Удэ, в котором приняли участие осуждённые отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 и осуждённые исправительной колонии №2.
- Около 50 учащихся проверили свою грамотность, написав диктанты на тему семьи и семейных ценностей, которая в рамках Года семьи является особенно актуальной. По результатам мероприятия более 60% работ оценены положительно, а лучшие участники отмечены дипломами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В подготовке и проведении мероприятия активное участие приняли педагоги школы и сотрудники воспитательных отделов учреждений.
В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
Общество, Фото:
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