В Бурятии на пожаре погибли трое детей

Трое детей погибли на пожаре в селе Тресково Кабанского района Бурятии. Трагедия произошла сегодня утром, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен дом на площади 39 кв.м. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. В шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.
В настоящий момент локализовано открытое горение на площади 39 кв.м., продолжаются работы по проливке конструкций дома.
Подробности происшествия выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.
В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что в момент пожара дети находились дома одни.
- Родители были по соседству, предупредить трагедию было некому, - сообщили в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет.
Вечером 2 марта в селе Поселье Иволгинского района Бурятии на пожаре в своём доме погибли две девочки, 6 и 9 лет. Следователь установил, что поджог устроил пьяный глава семейства. Сам отец также получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.
- Родители были по соседству, предупредить трагедию было некому, - сообщили в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет.
Вечером 2 марта в селе Поселье Иволгинского района Бурятии на пожаре в своём доме погибли две девочки, 6 и 9 лет. Следователь установил, что поджог устроил пьяный глава семейства. Сам отец также получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.