В Бурятии на пожаре погибли трое детей





Трое детей погибли на пожаре в селе Тресково Кабанского района Бурятии. Трагедия произошла сегодня утром, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен дом на площади 39 кв.м. Двумя отделениями газодымзащитной службы проводилась проверка сильно задымленных помещений. В шкафу были обнаружены три ребенка без признаков жизни, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.В настоящий момент локализовано открытое горение на площади 39 кв.м., продолжаются работы по проливке конструкций дома.Подробности происшествия выясняются, на месте работает дознаватель МЧС.