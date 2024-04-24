24 апреля

23 апреля

Популярное

Улан-удэнские школьники мечтают стать айтишниками и инженерами

Улан-удэнские школьники мечтают стать айтишниками и инженерами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А часть их них хотят работать учителями

Более половины (65%) одиннадцатиклассников из столицы Бурятии собираются после школы поступать в вузы. Это показал опрос, который устроили представители сервиса SuperJob среди родителей школьников. А 55% учеников девятого класса, не планирующих переходить в десятый, решили продолжить учёбу в ссузах.
 
Судя по ответам отцов и матерей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии. Стать программистами или IT-специалистами хотят дети 29% респондентов. На втором месте – инженерные (16%), а на третьем – специальности в области фундаментальной или прикладной науки (10%).
 
Ещё 8% мечтают в будущем работать учителями и 6% – врачами.
 
Поступающие в ссузы, как правило, делают выбор в пользу IT – о подобных намерениях детей рассказали 26% опрошенных. Также популярностью пользуется педагогическое направление (16%) и медицина (13%). Часть (10%) улан-удэнцев заявили, что их сыновья и дочери будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве и 4% – на дизайнеров.

школьники студенты вузы работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии устроят облаву на собак
В столице Бурятии устроят облаву на собак
Общество, 24.04.2024
Их будут ловить на Левобережье
Бурятская писательница отметила 85-летний юбилей
Бурятская писательница отметила 85-летний юбилей
Общество, 24.04.2024
Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями
В райцентре в Бурятии построили модульный автовокзал
В райцентре в Бурятии построили модульный автовокзал
Общество, 24.04.2024
До его появления еравнинцам приходилось ждать автобусы прямо возле кассы
В Бурятии родные бойцов смогут сэкономить на квартплате
В Бурятии родные бойцов смогут сэкономить на квартплате
Общество, 24.04.2024
Жителям республики разрешили не платить часть коммуналки за мобилизованных родственников
В Бурятии ухудшится погода
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 24.04.2024
Скоро республику накроют мокрый снег и ветер
В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы
В Улан-Удэ стали очищать опоры освещения от незаконной рекламы
Общество, 24.04.2024

Горожан просят не расклеивать объявления

Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе
Улан-удэнцев одолел жуткий шум из-за замены «туалетной» плитки на Элеваторе
Общество, 24.04.2024
Горожане заявили, что работы там ведутся даже по ночам
Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей
Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей
Общество, 24.04.2024
Когда началась война, ему пришлось бросить школу и идти работать в колхоз
Силовики Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия
Силовики Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия
Общество, 24.04.2024
В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов
В Бурятии сидельца оставили без зимней обуви из-за «нелёгкого положения» в стране
В Бурятии сидельца оставили без зимней обуви из-за «нелёгкого положения» в стране
Общество, 24.04.2024
У мужчины отобрали кроссовки и предложили взамен «бэушные» вещи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^