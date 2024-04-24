Улан-удэнские школьники мечтают стать айтишниками и инженерами



Более половины (65%) одиннадцатиклассников из столицы Бурятии собираются после школы поступать в вузы. Это показал опрос, который устроили представители сервиса SuperJob среди родителей школьников. А 55% учеников девятого класса, не планирующих переходить в десятый, решили продолжить учёбу в ссузах.



Судя по ответам отцов и матерей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии. Стать программистами или IT-специалистами хотят дети 29% респондентов. На втором месте – инженерные (16%), а на третьем – специальности в области фундаментальной или прикладной науки (10%).



Ещё 8% мечтают в будущем работать учителями и 6% – врачами.



Поступающие в ссузы, как правило, делают выбор в пользу IT – о подобных намерениях детей рассказали 26% опрошенных. Также популярностью пользуется педагогическое направление (16%) и медицина (13%). Часть (10%) улан-удэнцев заявили, что их сыновья и дочери будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве и 4% – на дизайнеров.



