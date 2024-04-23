В Бурятии добровольцев от Росгвардии, участвующих в СВО, уравняли в правах с остальными



На очередной сессии Народного Хурала 23 апреля депутаты внесли ряд изменений в республиканский закон «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». Согласно этим правкам, добровольцам Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции, будут выдавать земли безвозмездно – как и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ.



Согласно федеральному законодательству, участники СВО, пребывающие в добровольческих формированиях войск национальной гвардии России и члены их семей имеют право на такой же объём социальных гарантий, льгот и компенсаций, как добровольческие формирования министерства обороны.



«За» правки выступили большинство депутатов, присутствующих на сессии. Законопроект одобрили сразу в двух чтениях.

