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В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли мужчине с инсультом

В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли мужчине с инсультом
Происшествия, 
Они сопроводили автомобиль

Вечером 15 апреля в Улан-Удэ экипаж ДПС на проспекте Автомобилистов обратил внимание на иномарку, ехавшую прямо по полосе встречного движения. Полицейские остановили автомобиль, водитель которого пояснил, что очень спешит, ведь везёт пожилого пассажира с инсультом.

Мужчина попросил помочь ему оперативно добраться до больницы, так как на дорогах было затруднено движение. Автоинспекторы сопроводили иномарку до Республиканской клинической больницы и передали мужчину с инсультом медикам.



Через несколько дней к инспекторам, оформлявшим ДТП на улице Мокрова, обратилась горожанка. Женщина пожаловалась на боли в груди и добавила, что ей нужно к врачу. Автоинспекторы сразу откликнулись на просьбу и доставили её в медучреждение.

Улан-удэнцы поблагодарили инспекторов ДПС за оперативные действия в сложной ситуации, позволившие сохранить их жизни. Своевременная помощь полицейских помогла избежать трагических последствий.

ГИБДД медицинская помощь

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