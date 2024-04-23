В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли мужчине с инсультом

Они сопроводили автомобиль



Вечером 15 апреля в Улан-Удэ экипаж ДПС на проспекте Автомобилистов обратил внимание на иномарку, ехавшую прямо по полосе встречного движения. Полицейские остановили автомобиль, водитель которого пояснил, что очень спешит, ведь везёт пожилого пассажира с инсультом.



Мужчина попросил помочь ему оперативно добраться до больницы, так как на дорогах было затруднено движение. Автоинспекторы сопроводили иномарку до Республиканской клинической больницы и передали мужчину с инсультом медикам.







Через несколько дней к инспекторам, оформлявшим ДТП на улице Мокрова, обратилась горожанка. Женщина пожаловалась на боли в груди и добавила, что ей нужно к врачу. Автоинспекторы сразу откликнулись на просьбу и доставили её в медучреждение.



Улан-удэнцы поблагодарили инспекторов ДПС за оперативные действия в сложной ситуации, позволившие сохранить их жизни. Своевременная помощь полицейских помогла избежать трагических последствий.



