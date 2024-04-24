В мэрии Улан-Удэ произойдёт структурное изменение

Управление по физкультуре и спорту «повысили»



В администрации Улан-Удэ управление по физкультуре и спорту преобразовано в комитет по физической культуре и спорту. Решение приняли сегодня на сессии горсовета депутатов.



Повышение статуса связано с несколькими факторами, пояснили в мэрии. Так, заявляется, что в последние годы активно развивается спортивная инфраструктура: построено 137 новых объектов – это спорткомплексы, стадионы, ФОКи, площадки и залы.



«Растет количество горожан, которые занимаются физкультурой и спортом. Сейчас показатель достиг 56,7% - это более 230 тыс человек, что в два раза выше чем в 2016 году, тогда было 27% - это 118 тыс 715 человек. Соответственно, в отрасли работают всё больше специалистов, которые обеспечивают деятельность спортивных объектов, проведение мероприятий и т.д.», - прокомментировали в администрации города.



На сегодня в ведении управления по физкультуре и спорту – 21 подведомственное учреждение, из них 18 спортивных школ, из которых семь со статусом олимпийского резерва, центр физкультурно-массовой работы, централизованная бухгалтерия и четыре спортивно-оздоровительных лагеря. Работает в этих учреждениях порядка 700 человек, а количество занимающихся детей превышает 9 тысяч.



В 2016 году, когда было создано управление по физкультуре и спорту администрации Улан-Удэ, в его ведении было шесть подведомственных учреждений – это пять спортивных школ олимпийского резерва и Центр физкультурно-массовой работы, где занималось 1395 детей.



На сегодня структура администрации Улан-Удэ выглядит следующим образом:



• Аппарат администрации

• Комитет городского хозяйства

• Комитет по архитектуре и градостроительству

• Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности

• Комитет по культуре

• Комитет по образованию

• Комитет по социальной и молодежной политике

• Комитет по строительству

• Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству

• Комитет по управлению имуществом и землепользованию

• Комитет по финансам

• Комитет экономического развития и туризма

• Управление местных доходов

• Управление муниципальной жилищной инспекции

• Управление по муниципальным закупкам

• Управление по физической культуре и спорту



