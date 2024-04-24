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Лесники Бурятии вывезли с берега реки грузовик мусора

Лесники Бурятии вывезли с берега реки грузовик мусора
Общество,  Фото:РАЛХ
Лесники призывают бережнее относиться к природе

Сотрудники Курбинского лесничества и Хоринского лесхоза избавили от бытового мусора устья реки Тэгдинка и реки Курба, протяжённостью один километр.

Общими усилиями они собрали грузовик мусора. Лесники призывают бережнее относиться к природе и соблюдать санитарную безопасность, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



За загрязнение или засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке с транспортных средств отходов производства и потребления, предусмотрена административная ответственность, в виде наложения штрафа от 10 000 до 120 000 рублей и с возможной конфискацией автотранспортного средства при повторном нарушении.

мусор уборка

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