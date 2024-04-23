Жителям Бурятии дают сдачу подозрительными монетами

Фото: vk.com/anonim_03u



Эту историю рассказал в соцсетях житель Кабанского района. Наш земляк сообщил, что ему в магазине дали сдачу мелочью. И среди монет затесалась пластмассовая десятирублёвая монета.



Сельчанин заметил это только на следующее утро.



- На вид как настоящая – и не отличить в куче мелочи, что это пластмасс! Будьте бдительней, – говорится в посте, размещённом в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



Подделка такого же размера и цвета, как настоящая «десятка». Похож и рисунок. От стандартной монеты она отличается надписью «рубаей» вместо «рублей» и словами «copy play money» на реверсе.



СМИ ещё в сентябре писали про пластиковые имитации десятирублёвых монет, которые вроде как являются игровыми жетонами. Такую подсунули в магазине приморцу. Как фальшивая мелочь попадает в торговые точки – загадка.



Любителям налички советуют на всякий случай проверять сдачу. Кстати, в январе в том же «Анониме» опубликовали фото иностранной монеты, которая попалась улан-удэнцу в маршрутке. Оказалось, что это израильская агора – сотая часть официальной денежной единицы Израиля – нового шекеля. Но она хотя бы была настоящая.

