Почти половину их них произвели за границей
В Бурятстате рассказали, какие строительные машины есть на предприятиях республики – за исключением малых и микропредприятий. Это 220 самоходных одноковшовых экскаваторов, 185 бульдозеров (в том числе – с поворотным отвалом), 163 самоходных одноковшовых погрузчика, 160 самоходных одноковшовых погрузчиков, 122 автокрана, 90 бурильных машин, 69 самоходных грейдеров, 44 гусеничных трактора, 35 бетономешалок, 27 дорожных самоходных катков, 11 гусеничных, а также пять башенных строительных кранов и 11 кранов на гусеничном ходу
Всего в республике к концу 2023 года насчитывалось 2069 строительно-отделочных машин и механизированных строительных инструментов. Почти половина – 46,1% –произведены в странах дальнего зарубежья и СНГ.
- Количество основных строймашин со сроком службы, превышающим срок амортизации, составило 431, а 32 выбыло по износу и непригодности, – отметили в ведомстве.
В Бурятии пересчитали строительные машины
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