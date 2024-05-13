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Улан-удэнцам устраивают проверки на полиграфе при приёме на работу

Улан-удэнцам устраивают проверки на полиграфе при приёме на работу
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На них согласны более половины горожан

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что в 35% улан-удэнских компаний считают целесообразной проверку на детекторе лжи перед приёмом на работу.

При этом 3% заявили, что она требуется для всех позиций и 32% – только для определённых, связанных в основном с финансами и материальной ответственностью. А в 5% уже  организаций практикуют такие испытания.

Большинство (65%) жителей бурятской столицы готовы пройти полиграф при трудоустройстве. А вот 21% оказались против. Лояльнее всех к проверкам на детекторе лжи относятся горожан до 24 лет – 75% из них согласны на подобное тестирование.


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