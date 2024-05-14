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К концу 2025 года самолёт «Байкал» должен выйти на производственную линию

К концу 2025 года самолёт «Байкал» должен выйти на производственную линию
Экономика,  Фото:скриншот с видео МАИ

Авиакомпании получат его ещё позже

Юрий Трутнев, выступая 13 мая перед депутатами Госдумы, сообщил, что к концу 2025 года лёгкий самолёт ЛМС-901 «Байкал» должен выйти на производственную линию.

- Строится самолёт «Байкал», - доложил Трутнев. - Мы вместе с минпромом этим активно занимаемся. Стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене. Там не всё просто, но к концу 2025 года «Байкал» должен выйти на линию.

Отметим, что ранее на 2025 год были запланированы первые поставки ЛМС-901 авиакомпаниям Дальнего Востока.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2024 года на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» в Комсомольске-на-Амуре приступили к строительству здания завода в рамках создания в регионе комплексного центра производства многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». Готовая инфраструктура будет передана резиденту в льготную аренду для организации производства воздушных судов.

Производство многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» на созданных мощностях наладит резидент ТОР «Хабаровск». Инвестор по соглашению с Корпорацией по  развитию Дальнего Востока  Арктики вложит в запуск нового предприятия 500 млн рублей и создаст 80 рабочих мест.

Базовая стоимость отечественного самолета «Байкал» превысит 200 млн рублей, заявил в ноябре 2024 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на выставке-форуме «Россия» (0+) на ВДНХ.

«Думаю, с учётом лизинговых платежей его полная стоимость будет несколько выше 200 млн, однако за счёт удлинения периода лизинга эффективность для «Авроры» сохраняется», - сказал он.

Министр тогда добавил, что базовая стоимость зависит от комплектации самолета. Он также рассказал, что оптимального решения по этому вопросу удалось достигнуть за счет увеличения срока лизинга.

Справка:

ЛМС-901 «Байкал» - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. «Байкал» оснащен одним турбовинтовым двигателем, рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Самолет может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

Авиакомпания «Аврора» - бывшая «дочка» «Аэрофлота», на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов ДФО, включая Бурятию, менее 1% - у «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». В единую авиакомпанию должны войти пять перевозчиков: «Якутия», «Камчатское авиационное предприятие» и «Чукотавиа», «Хабаровские авиалинии» (по 25% плюс одна акция этих компаний уже переданы «Авроре»), а также «Полярные авиалинии».

Флот «Авроры» насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. Предполагается, что до 2026 года авиакомпания приобретет в лизинг 10 «Байкалов».

В Бурятии надеются, что авиакомпания «Аврора» будет летать в малые сёла республики.


авиация ЛМС-901 "Байкал" производство Трутнев

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