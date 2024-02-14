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Житель Бурятии заплатит 120 тысяч за ДТП

Житель Бурятии заплатит 120 тысяч за ДТП
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он врезался в чужое авто

Этот инцидент произошёл в Улан-Удэ прошлой осенью. Житель Закаменского района, сидевший за рулём «Тойоты», врезался в «Хонду». В итоге автомобиль получил механические повреждения.

Хозяин иномарки подал иск в суд, чтобы взыскать причинённый материальный ущерб с виновника аварии. Служители Фемиды встали на его сторону и обязали мужчину выплатить более 120 тысяч рублей. Это решение ещё не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Закаменского райсуда.
ДТП материальный ущерб суд

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