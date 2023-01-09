О пропаже мужчины заявила его жена
2 января на животноводческой стоянке в Карымском районе Забайкальского края произошло убийство. 39-летний житель села Урульга во время совместного распития спиртного избил 40-летнего мужчину до смерти.
На следующий день убийца перевёз тело в село Урульга, где расчленил и спрятал.
6 января жена убитого обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении мужа. В этот же день в ходе совместной работы следователей и полицейских обвиняемый был задержан, в его доме провели обыск.
Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
- По изъятым вещам назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Сейчас следователи продолжают работу по сбору доказательств совершённого преступления.
Забайкалец убил и расчленил собутыльника
Происшествия, Фото:
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