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В Бурятии на парня, взорвавшего дом, возбудили 38 уголовных дел

В Бурятии на парня, взорвавшего дом, возбудили 38 уголовных дел
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступника, взорвавшего дом, поймали благодаря очевидцу

Жителю Прибайкальского района Бурятии Владимиру Лунёву вручили медаль Следственного комитета России «За содействие».

1 августа 2019 года Владимир Лунёв, проезжая по селу Ярцы, обратил внимание на незнакомый автомобиль возле ветхого дома. Проехав немного дальше, он услышал взрыв. Мужчина увидел, что дом разрушен, а стоявший в нескольких метрах от него автомобиль уехал.

Лунёв на своей машине начал преследование машины до берега озера Котокель. Он запомнил марку и государственный номер автомобиля. О случившемся мужчина сообщил в полицию.

Выяснилось, что собственником автомобиля оказался 18-летний житель Улан-Удэ. Он был задержан, в общей сложности на него было возбуждено 38 уголовных дел о преступлениях, связанных с изготовлением и хранением множества взрывных устройств и взрывчатых веществ, уничтожением дома в селе Ярцы, а также приготовлением к совершению убийства.

- В результате действий мужчины, проявившего активную гражданскую позицию, направленную на изобличение преступника, правоохранительным органам удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления. Также было изъято из незаконного оборота значительное количество взрывчатых веществ и взрывных устройств, находившихся в распоряжении задержанного, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

фото - СУ СКР по Бурятии



взрыв
 
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