В Бурятии на парня, взорвавшего дом, возбудили 38 уголовных дел

Жителю Прибайкальского района Бурятии Владимиру Лунёву вручили медаль Следственного комитета России «За содействие».
1 августа 2019 года Владимир Лунёв, проезжая по селу Ярцы, обратил внимание на незнакомый автомобиль возле ветхого дома. Проехав немного дальше, он услышал взрыв. Мужчина увидел, что дом разрушен, а стоявший в нескольких метрах от него автомобиль уехал.
Лунёв на своей машине начал преследование машины до берега озера Котокель. Он запомнил марку и государственный номер автомобиля. О случившемся мужчина сообщил в полицию.
Выяснилось, что собственником автомобиля оказался 18-летний житель Улан-Удэ. Он был задержан, в общей сложности на него было возбуждено 38 уголовных дел о преступлениях, связанных с изготовлением и хранением множества взрывных устройств и взрывчатых веществ, уничтожением дома в селе Ярцы, а также приготовлением к совершению убийства.
- В результате действий мужчины, проявившего активную гражданскую позицию, направленную на изобличение преступника, правоохранительным органам удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления. Также было изъято из незаконного оборота значительное количество взрывчатых веществ и взрывных устройств, находившихся в распоряжении задержанного, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
фото - СУ СКР по Бурятии