В Бурятии на парня, взорвавшего дом, возбудили 38 уголовных дел

- В результате действий мужчины, проявившего активную гражданскую позицию, направленную на изобличение преступника, правоохранительным органам удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления. Также было изъято из незаконного оборота значительное количество взрывчатых веществ и взрывных устройств, находившихся в распоряжении задержанного, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.







фото - СУ СКР по Бурятии



Жителю Прибайкальского района Бурятии Владимиру Лунёву вручили медаль Следственного комитета России «За содействие».1 августа 2019 года Владимир Лунёв, проезжая по селу Ярцы, обратил внимание на незнакомый автомобиль возле ветхого дома. Проехав немного дальше, он услышал взрыв. Мужчина увидел, что дом разрушен, а стоявший в нескольких метрах от него автомобиль уехал.Лунёв на своей машине начал преследование машины до берега озера Котокель. Он запомнил марку и государственный номер автомобиля. О случившемся мужчина сообщил в полицию.Выяснилось, что собственником автомобиля оказался 18-летний житель Улан-Удэ. Он был задержан, в общей сложности на него было возбуждено 38 уголовных дел о преступлениях, связанных с изготовлением и хранением множества взрывных устройств и взрывчатых веществ, уничтожением дома в селе Ярцы, а также приготовлением к совершению убийства.