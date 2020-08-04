В Иркутской области пропали два сборщика дикоросов

Их ищут в Тайшетском районе



В Тайшетском районе Иркутской области вторые сутки ищут 60-летнего мужчину и 55-летнюю женщину, заблудившихся в лесу. Сборщики дикоросов 3 августа пропали в районе 17 километра автодороги Тайшет – Шелехово, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



- Традиционно в августе проходит сбор грибов и ягод. И в этот период увеличивается число операций по поиску людей в лесах. С 1 мая в лесах региона заблудились 12 человек, четверо из них до сих пор не найдены. И пусть большинство происшествий закончилось благополучно, однако они доставили массу негативных эмоций самим сборщикам дикоросов и их родным, - отмечает начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов.



