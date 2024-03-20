Также Забайкалье примет межрегиональный турнир по футболу
18 соревнований пройдут в Забайкалье на этой неделе. Среди них – первенство Дальнего Востока по греко-римской борьбе среди мужчин до 24 лет (6+). Турнир состоится с 22 по 24 марта в Чите, в спортивно-оздоровительном комплексе «Багульник». Будут участвовать спортсмены из Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Открытие запланировано на 23 марта в 13:00.
Межрегиональный турнир по футболу (0+), посвящённый памяти В.И. Иванова, пройдёт с 23 по 27 марта в Чите. Примут участие юноши 2009-2010, 2011-2012 годов рождения из Читы, Улан-Удэ, Благовещенска, Хабаровска, Иркутска, Краснокаменска и Оловяннинского района. Открытие состоится 23 марта в 10:00.
Первенство Забайкальского края по стрельбе из лука (0+) памяти чемпиона мира среди юниоров, МСМК Аюра Абидуева проведут с 24 по 27 марта в посёлке Агинское, в СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края. Открытие пройдёт 25 марта в 12:00.
23 марта на озере Шакша развернётся фестиваль по подлёдной ловле рыбы «Рыбомания 2024» (6+) на призы губернатора Забайкальского края. Торжественное открытие состоится в 9:00.
Также в Чите на этой неделе проведут кубок Забайкалья и региональный турнир памяти Ю.Г. Шевчука по спортивной аэробике, первенство Забайкальского края по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, чемпионат и первенство края по гиревому спорту памяти Артёма Забелина, а также чемпионат Забайкалья по дартсу.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите состоится первенство ДФО по греко-римской борьбе
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