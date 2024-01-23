На «Кругобайкалке» отремонтируют более 40 пассажирских платформ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также будут обустроены новые экотропы



В этом году на Кругобайкальской железной дороге запланирован ремонт 42 пассажирских платформ, обустройство новых экологических троп и пикниковых зон. Работы будут проведены в рамках реализации программы по повышению туристической привлекательности КБЖД.



Также запланировано приведение объектов инфраструктуры КБЖД в соответствие с требованиями доступности для маломобильных граждан, обновление номерного фонда баз отдыха. Будет отремонтирована стела на станции Култук.



Кроме того, рассматриваются перспективные направления развития Кругобайкальской железной дороги, в число которых входит строительство разворотного круга на станции Порт Байкал, что позволит ускорить движение по исторической магистрали.



- Кругобайкальская железная дорога – один из популярнейших туристических маршрутов в Иркутской области. В 2023 году по ней перевезено в 1,4 раза больше пассажиров, чем в предыдущем. Ежедневно (кроме среды) для путешественников курсируют пригородный поезд «Нерпочка», по выходным дням – «Удобный», по специальному графику – «Байкальский экспресс» и «Baikal train», - сообщает пресс-служба ВСЖД.



