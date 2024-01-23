В Бурятии почётного гражданина района поздравили с 90-летним юбилеем

Юбилей отпраздновал Григорий Ткачёв
Вчера, 22 января, в Бурятии поздравления с 90-летием принимал почётный гражданин Иволгинского района Григорий Михайлович Ткачёв. Юбиляра поздравили представители администрации района, районного совета ветеранов и ОСЗН по Иволгинскому району. Именинник получил поздравительные адреса от президента России, главы Бурятии, администрации и совета ветеранов района. Также ему вручили подарок и пожелали здоровья, тепла, уюта и всего самого наилучшего.
Григорий Михайлович начал трудовую деятельность в военные годы, будучи подростком. В 1954 году был призван в Советскую армию, в морфлот, где прослужил четыре года. По завершении военной службы Григорий Михайлович окончил курсы трактористов и стал механизатором.
В 1959 году он успешно завершил учёбу в Бурятском сельскохозяйственном техникуме имени Ербанова и был назначен на должность главного инженера совхоза «Еравнинский», а затем переведён в колхоз имени Ленина Улан-Удэнского района. После окончания сельскохозяйственного института Григорий Михайлович возглавил Оронгойское ремонтно-техническое предприятие, которое стало одним из лучших в республике.
За период его руководства исполкомом Оронгойского сельского совета депутатов были построены здания средней школы, аптеки, выполнен большой объем работ по возведению Кибалинской начальной школы, появились котельная, мост через реку Оронгойку и многое другое.
Григорий Михайлович награждён орденом «Знак Почёта», удостоен почётного звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса РБ», почётных грамот президиума Верховного Совета Бурятской АССР, Народного Хурала РБ, администрации района.
- Как принципиальный и добросовестный гражданин Григорий Михайлович внёс большой вклад в решение многих социально-экономических, хозяйственных и других проблем населённых пунктов Оронгойского сельского поселения. И сейчас он принимает активное участие во многих общественных и политических делах села и района, - сообщили в администрации района.
В Бурятии почётного гражданина района поздравили с 90-летним юбилеем
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также будут обустроены новые экотропы
Света не будет 2-3 часа
Состоялось торжественное вручение ключей
Это «трое и более детей»
Их слепили для военнослужащих закаменцы
Но только для автобусов и маршруток
Александр Качан не понимает, из-за чего это произошло
Пока Владимир Смолин находится в отпуске
Уже в четвёртый раз
Его вывозят с улиц во всех трёх районах города
Композиция называется «Великий чайный путь. Отражение». ФОТО
Чаще всего это делают горожане старше 45 лет
Туда пытались дозвониться по несуществующему номеру
Горожане заявили, что он отмывается с большим трудом
Скоро завершат приёмку работ