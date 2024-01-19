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В приграничном районе Бурятии на 330 миллионов отремонтируют мост-развалюху

В приграничном районе Бурятии на 330 миллионов отремонтируют мост-развалюху
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Для местных жителей оборудовали временную переправу

В закаменском селе Михайловка продолжается ремонт железобетонного моста протяжённостью в 186 и шириной в четыре с половиной метра. Сооружение, построенное в 1992 году, находится в аварийном состоянии. Оно необходимо местным и жителям улуса Усть-Бургалтай, а также для выполнения задач по защите и охране государственной границы – переправой пользуются подразделения пограничного управления, рассказали в Минтрансе Бурятии.

Мост обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и одновременно возводят временный, которым пока смогут пользоваться закаменцы. Сейчас как раз обустраивают опоры последнего.

- В прошлом году произвели отсыпку, обустроили вахтовый посёлок, доставили 9 пролётов для временного сооружения, закупили необходимые строительные материалы, – рассказал главный инженер подрядной организации Игорь Бакшеев.

Переправа расположена на дороге местного значения. К работам на объекте приступили в 2024-ом, а завершить их планируют в 2025-м. Обойдётся всё в 330 с лишни миллионов рублей. В планах – капитально отремонтировать опоры, пролётные строения, мостовое полотно, сделать тротуары и освещение.

- С 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные работы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, появилась возможность выполнять капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений, – отметил министр транспорта республики Александр Гоге. – В 2024-ом у нас в ремонте – 14 мостов, в том числе – через реку Джида в Закаменском районе.
 
Всего в этот раз на реализацию федеральной программы в Бурятии направят около 4 миллиардов рублей. На эти средства обновят около 90 километров дорог регионального и местного значения.
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