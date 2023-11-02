Участие примут студенты вузов и ссузов республики
В Бурятии состоится фестиваль народно-патриотических игр «Шаг к ЗОЖ». В программу мероприятия войдут соревнования по лапте, городкам, перетягиванию каната, прыжкам на скакалке, шашкам и гиревому спорту.
3 ноября студенты всех вузов и ссузов республики попробуют себя в народных играх, а именно в лапте и в городках. Соревнования проведут на стадионе «Спартак» в Улан-Удэ.
Участие могут принять молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Состав команды: городки и лапта – 10 человек, минимум 3 представителя одного пола. От учебного учреждения может участвовать одна команда.
Дата проведения остальных видов спорта станет известна позднее, сообщает студенческий спортивный союз РБ.
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В Бурятии стартует фестиваль народно-патриотических игр
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