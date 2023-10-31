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В Усть-Ордынском округе фестиваль объединит бурятские семьи

В Усть-Ордынском округе фестиваль объединит бурятские семьи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники «Живых традиций» расскажут о своих семейных ценностях

Фестиваль семьи «Живые традиции» состоится 23 ноября в административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа. Событие уже третий год подряд объединяет бурятские семьи, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа. На площадке фестиваля соберутся участники из разных районов региона, чтобы рассказать о своих семейных ценностях, угостить гостей традиционными блюдами и посостязаться в творческих конкурсах.

Фестиваль включает в себя следующие номинации:
«Танилсая – энэ бидэбди!» – «Знакомьтесь – это мы!». Это конкурс визитных карточек, в котором участникам предстоит рассказать про свою семью, родословную и кратко описать членов своей семьи (родство, возраст, род занятий и т.д.).
«Гэр бүлымнэй эгээл амтатай эдеэн» – «Любимое блюдо моей семьи». В данной номинации представляется блюдо из традиционной кухни своего народа, приготовленное по семейным рецептам руками одного или всех членов семьи. Участникам необходимо представить блюдо, организовать процедуру дегустации для членов жюри и рассказать о способах приготовления.
«Буян саг» – «Социальный видеоролик». Каждая семья должна подготовить социальный видеоролик на бурятском языке. Темы следующие: «Патриотика», «ЗОЖ», «Экология», «Сохранение культурных традиций», «Добровольчество и милосердие», «Участие в жизни села, посёлка», «Повышение уровни культуры в обществе».
«Бэлигтэй бүлэ» – «Талантливая семья». Семьям предлагается выступить в одном из жанров на выбор: вокальном, инструментальном, хореографическом, литературно-художественном, актёрском, оригинальном жанре.

Участвовать в фестивале могут бурятские семьи, проживающие на территории Прибайкалья и владеющие родным языком. Срок подачи заявок – до 17 ноября, сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.

Усть-Ордынский Бурятский округ семьи фестиваль национальные традиции

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