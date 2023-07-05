Он носит название «Тропою Батора»
В селе Узон Дульдургинского района Агинского Бурятского округа установили памятник в честь воинов-интернационалистов, участников локальных войн, СВО и ветеранов боевых действий. Монумент носит название «Тропою Батора» и представляет собой сочетание нескольких элементов, символизирующих отвагу и мужество.
- В верхней части композиции установлен шлем. В центре – щит с изображением волка и надписью на бурятском языке, которая переводится как «Врагом не побеждённый и род не опозоривший». Справа размещается лук, слева – автомат. Позади закреплён элемент, представляющий собой часть каркаса юрты. Автором проекта стал наш земляк, заслуженный строитель, архитектор Болот Дондоков, - рассказал глава сельского поселения «Узон» Болот Доржиев.
На постаменте также установлена символическая лампада со словами известной мантры «Ом мани падме хум».
- Кроме того, была благоустроена часть территории парка Победы, на которой находится памятник. Сам парк был создан в 1975 году. Ежегодно 9 мая в нём проходят торжественные мероприятия и митинги в честь Дня Победы. На территории также есть мемориал участникам Великой Отечественной войны, который благоустроили к 75-летию Великой Победы, и монумент в память о жертвах политических репрессий, - сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
В селе Агинского округа возвели необычный памятник
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