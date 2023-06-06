Легкоатлеты Бурятии успешно выступили на первенстве и чемпионате ДФО

Сборная республики привезла 13 медалей соревнований



Со 2 по 4 июня в Владивостоке прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1 г. Улан-Удэ по лёгкой атлетике завоевали 7 медалей соревнований.



Кира Афанасова стала первой в беге на 800 м и в беге на 1500 м. Тренер спортсменки – заслуженный работник ФКиС РБ Накитняк В.В. Виктор Балагуров (тренер Суворов Н.Н.) был вторым в беге на 800 м и в беге на 1500 м. Андрей Лоскутников (тренер Накитняк В.В.) стал третьим в беге на 100 м и в беге на 200 м.



Эстафету юниоров 4х400 м выиграли Денис Степанов, Максим Любовников, Андрей Лоскутников и Виктор Балагуров.



Всего сборная команда Бурятии привезла 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали, сообщили в СШОР №1.

