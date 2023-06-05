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Гусиное озеро в Бурятии подверглось нашествию странных насекомых

Гусиное озеро в Бурятии подверглось нашествию странных насекомых
Общество,  Фото:Весь Гусиноозерск
Из-за них над популярным местом отдыха даже почернело небо

Накануне в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» разместили видео, снятое на берегу озера Гусиное в Селенгинского районе. На нём – огромный рой насекомых, которые кружили прямо над водой. «Что сейчас творится на Гусином озере. Не хотелось бы там оказаться», – говорилось в комментарии к записи.

Несколькими кадрами, сделанными в популярном в Бурятии месте отдыха, поделились и в канале «Весь Улан-Удэ» в Telegram. Очевидцы запечатлели насекомых уже из окна машины и подальше от воды. Они обратили внимание, что небо над озером даже стало чёрным. «Это всё эти комары», – заявили авторы видео.

 
На самом деле на комаров насекомые похожи мало – для последних они слишком крупные. Интернет-пользователи пишут, что это байкальский ручейник или, как его ещё называют – липочан. «На Байкале его тоже много в это именно время. Несколько дней – и он исчезнет», – отметила одна из подписчиц telegram-канала «Весь Гусиноозёрск». Кстати, ручейник – любимое весеннее лакомство медведей, обитающих в прибрежных районах.

Есть и другая версия – как выразились местные, на озере была «рыбная мошкара». По их словам, её нашествие на Гусинке наблюдается каждый год. Так или иначе, но жители республики рассказывают, что от насекомых стоял очень сильный гул. 
насекомые видео озеро Гусиное

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