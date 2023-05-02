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Тайбоксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства России

Тайбоксёры Бурятии выиграли 11 медалей первенства России
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
Три спортсменки республики стали победительницами соревнований

Сборная Бурятии привезла 11 наград с первенства России по тайскому боксу. Для кого-то это соревнование стало первым, а кто-то вновь доказал своё лидерство, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Сразу три представительницы Бурятии Анастасия Б., Ксения Г. и Александра В. стали не только победительницами главного старта страны, но и сумели завоевать путёвки на первенство мира. Бронзовым успехом отличились ещё восемь тайбоксёров республики: Станислав Ж., МихаилС. , Виктория Ч., Сарана Ц., Арина Ш., Валерия К., Элиана Р. и Олеся Г.

Отметим, первенство проходило в Выборге и объединило более 500 юных спортсменов из 50 регионов нашей страны.
Бурятия первенство России тайский бокс спорт

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