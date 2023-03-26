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Бурятского митрополита признали меценатом года

Бурятского митрополита признали меценатом года
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
За год он передал музеям республики десятки уникальных экспонатов

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф получил награду от министерства культуры РБ. В преддверии Дня работника культуры, который ежегодно отмечается в стране 25 марта, в Национальной библиотеке чествовали людей, внёсших особый вклад в развитие этой сферы, музейного дела, искусства и творчества в Бурятии.

Глава Минкульта Соелма Дагаева вручила митрополиту свидетельство о присвоении звания «Меценат года-2022». Она отметила особый вклад владыки Иосифа в развитие культуры и музейного дела и участие в совместных с министерством проектах, а также поблагодарила его за безвозмездное пополнение фондов Национального и Этнографического музеев предметами старины.

За 2022 год митрополит Иосиф передал Нацмузею более 75 экспонатов. Среди них – старинные узорчатые хлопчатобумажные ситценабивные платки, сюжетные платки, посвящённые историческим событиям и знаменитым битвам, инструкционные платки  по уходу за ранеными, ручной уличный орган и старинные карты известных сражений.

Кроме того, владыка подарил учреждению грамоту от 1810 года о присвоении звания штабс-капитана, подписанную императором Александром I и военным министром Михаилом Богдановичем Барклаем-де-Толли.

Этнографический музей благодаря главе Бурятской митрополии пополнился десятью старинными дореволюционными гармонями из его личной коллекции. Там появилось и около 25 старинных предметов быта XIX-начала XX веков – гармонь, гусли, коромысло, бутыль, литой фрагмент печи и хитрый навесной замок.  Все они уникальны, разнообразны и занимательны – размерами, формой, манерой воспроизведения звуков и исполнения мелодий.

Митрополит Иосифом вместе с руководством музея истории Бурятии имени М. Н. Хангалова организовал и ряд выставок. Он продолжит активно сотрудничать с министерством культуры, местными учреждениями и пополнять их фонды, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

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