В Улан-Удэ освятили исправительный центр при колонии

Иерей Антоний Хинганский освятил здание участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии № 7.
Священнослужитель освятил кухню и столовую, спальни, комнату воспитательной работы, кабинеты работников.
- После отец Антоний побеседовал с осуждёнными к принудительным работам. Он ответил на интересующие их вопросы и рассказал о намеченных планы по духовно-нравственному воспитанию осуждённых. Отец Антоний – помощник начальника УФСИН России по Бурятии по организации работы с верующими, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily» исправительный центр при колонии №7 открылся в ноябре 2022 года на улице Амбулаторная, 2А. Здесь находятся осуждённые, которым суд назначил принудительные работы. Эти люди не представляют угрозу для общества, а принудительные работы – это не лишение свободы. Исправительный же центр – это не колония и не зона, а скорее общежитие для осуждённых. Условия пребывания в стенах центра максимально упрощённые, без камерных помещений, замков и решёток на окнах.