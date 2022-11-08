В Улан-Удэ открыли исправительный центр без колючей проволоки

В исправительном центре осуждённые к принудительным работам будут жить в комфортных условиях



Сегодня, 8 ноября, в Улан-Удэ на улице Амбулаторная, 2А открыли изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №7.



Здесь будут размещаться осуждённые, которым суд назначил принудительные работы. Эти люди не представляют угрозу для общества, а принудительные работы – это не лишение свободы. Исправительный же центр – это не колония и не зона, а скорее общежитие для осуждённых. Условия пребывания в стенах центра максимально упрощённые, без камерных помещений и замков. На окнах нет решёток.



В здании оборудованы комфортные спальные комнаты, комната воспитательной работы, отдельная комната для хранения продуктов питания и приёма пищи, комната для мытья и хранения посуды, дежурная часть, а также служебные кабинеты сотрудников.



В этом здании осуждённые будут жить, днём уезжать на работу, а вечером - возвращаться. Им разрешено пользоваться гаджетами, интернетом и общаться с родными. Кроме того, они будут получать зарплату по трудовому договору.



Первоначально в исправительное учреждение заселят более 200 человек.



- Осуждённые должны отбыть определённую часть срока наказания. Характеризоваться положительно руководством исправительной колонии. Мы эти материалы отправляем в суд с характеристикой. Там суд принимает решение – выводить их в исправительный центр или оставлять в колонии. На данный момент наш исправительный центр является одним из самых крупных по количеству мест в России, - рассказал начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев.



В исправительном центре осуждённым запрещается распивать спиртные напитки, принимать наркотики и отказываться от предоставленной работы. Также им нужно в обязательном порядке вовремя отмечаться по окончанию рабочего дня. Под конец срока предусматривается возможность перевода осуждённого на условно-досрочное освобождение и возвращения его домой.



На данный момент УФСИН заключило договоры с группой компаний «Титан» и заводом по производству железобетонных изделий компании ООО «Буржелезобетон».



- Ещё ряд компаний желают, чтобы у них работали дисциплинированные работники. Не надо никого искать, люди приехали, поработали и уехали. В центре тепло, светло, их тут кормят, работой обеспечены. Что ещё нужно человеку, чтобы с чистой совестью достойно выйти на свободу, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



В Улан-Удэ таких учреждений пока два, но в дальнейшем планируется увеличить их количество. Только в районах идея считается не самой выполнимой из-за отсутствия работы.



- У нас было жилое помещение в Заиграевском районе, но там нет работы. Возить их в Улан-Удэ на принудительные работы нерентабельно. Мы сейчас ищем помещения под исправительные центры. Самое главное, чтобы общежитие было недалеко от места работы, где будут трудится осуждённые. Потому что у нас лиц, попадающих под этот вид наказаний, около полутора тысяч, - сказал Пётр Мордовской.



Стоит отметить, что само здание принадлежит местному предпринимателю. УФСИН по Бурятии переформировало помещение под исправительный центр, а работодатели осуждённых будут вносить арендную плату.



Справка:



Такой вид наказания, как принудительные работы, применяется в России с 2017 года как альтернатива лишению свободы, и назначается за преступления небольшой или средней тяжести.



Часть заработной платы удерживается в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда), часть идёт на погашение исковых обязательств, если таковые имеются.

