Турнир состоялся в Орле
Сборная Бурятии по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала семь медалей Кубка России в Орле, сообщили в пресс-службе минспорта республики. За награды турнира боролись более 80 сильнейших спортсменов из 19 регионов страны.
В личном первенстве обладателем Кубка страны в стрельбе из блочного лука W1 стал Александр Дорофеев.
Серебряными призёрами соревнований стали Татьяна Андриевская в блочном луке и Сергей Хутаков в классическом луке.
Обладателями Кубка России в командном миксе в стрельбе из классического лука стали Даши Дольжина и Сергей Хутаков. Командную победу в классическом луке одержали ещё два бурятских лучника - Сергей Хутаков и Петр Марзаев.
Бронзовыми призёрами Кубка стали Баир Шигаев и Татьяна Андриевская в командном миксе в стрельбе из блочного лука. Тандем Бадмы Хаминдаева и Александра Гомбожапова также завоевал бронзовую медаль в этой же дисциплине.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по стрельбе лука памяти Бориса Санданова. Сборная Бурятии завоевала 19 медалей.
Лучники Бурятии завоевали семь медалей на Кубке России
Общество, Фото:
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