Они успешно выступили на всероссийских соревнованиях памяти Бориса Санданова
В Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования памяти профессора Бориса Санданова, который был первым председателем федерации стрельбы из лука Бурятии. С этого турнира начали новый спортивный сезон лучники Бурятии, Иркутской области, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Забайкальского края.
Соревнования, которые прошли в региональном центре по стрельбе из лука, собрали более 400 спортсменов.
- Сборной Бурятии удалось завоевать 19 медалей – 6 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых – в личном и командном зачётах, - сообщили в минспорта республики.
В личном первенстве бурятские лучники заняли весь пьедестал турнира в стрельбе из классического лука. Тройки сильнейших: Цырен Балтаков, Баир Цыбекдоржиев, Энхэ Хандуев и Инна Степанова, Анна Барадиева, Виктория Харитонова.
В стрельбе из блочного лука не было равных Виктору Калашникову из Ямало-Ненецкого автономного округа. Следом за ним расположились Александр Калгин и Бато Ангархаев из Бурятии.
Среди женщин в этой дисциплине победу одержала Диана Тонтоева из Краснодарского края, второе место у Екатерины Мокиной из Иркутской области, Виктория Бальжанова из Ямало-Ненецкого автономного округа стала третьей.
Впереди спортсменов ждут чемпионат и первенство России, а также Кубок страны, которые пройдут в Орле.
Лучники Бурятии на первом старте нового года завоевали 19 медалей
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