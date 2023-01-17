Лучники Бурятии на первом старте нового года завоевали 19 медалей

Они успешно выступили на всероссийских соревнованиях памяти Бориса Санданова



В Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования памяти профессора Бориса Санданова, который был первым председателем федерации стрельбы из лука Бурятии. С этого турнира начали новый спортивный сезон лучники Бурятии, Иркутской области, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Забайкальского края.



Соревнования, которые прошли в региональном центре по стрельбе из лука, собрали более 400 спортсменов.



- Сборной Бурятии удалось завоевать 19 медалей – 6 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых – в личном и командном зачётах, - сообщили в минспорта республики.



В личном первенстве бурятские лучники заняли весь пьедестал турнира в стрельбе из классического лука. Тройки сильнейших: Цырен Балтаков, Баир Цыбекдоржиев, Энхэ Хандуев и Инна Степанова, Анна Барадиева, Виктория Харитонова.



В стрельбе из блочного лука не было равных Виктору Калашникову из Ямало-Ненецкого автономного округа. Следом за ним расположились Александр Калгин и Бато Ангархаев из Бурятии.



Среди женщин в этой дисциплине победу одержала Диана Тонтоева из Краснодарского края, второе место у Екатерины Мокиной из Иркутской области, Виктория Бальжанова из Ямало-Ненецкого автономного округа стала третьей.



Впереди спортсменов ждут чемпионат и первенство России, а также Кубок страны, которые пройдут в Орле.



